63% французов негативно относятся к России - опрос

Большинство французов придерживаются негативного мнения о России и считают, что Кремль вмешивался в президентские выборы во Франции

К России негативно относятся 63% французов, а 73% придерживаются негативного мнения и о президенте РФ Владимире Путине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Odoxa, проведенного 10-11 мая 2017 года.

Негативно относятся к России по 76% тех, кто поддерживает президента Эмманюэля Макрона и партию Вперед Республика!, и левых, а также 57% традиционных правых. В то же время 65% сторонников Национального фронта симпатизируют России.

Организаторы опроса отмечают, что на негативное мнение о России сильно влияет плохое отношение к руководителю страны - Путину, которое высказали 73% опрошенных французов. Негативного мнения о главе государства-агрессора придерживаются 86% сторонников пропрезидентской партии, 84% левых и 64% традиционных правых. Среди сторонников Национального фронта 53% симпатизируют Путину.

Кроме того, 71% опрошенных считает, что Путин играет негативную роль на мировой арене, а 53% считают, что он пытался повлиять на президентские выборы во Франции.

На вопрос, какую политику нужно проводить новому президенту Макрону в отношении России, 61% опрошенных отметили, что нужно вести с ней переговоры, 29% - что нужно рассматривать РФ как союзника или партнера, 9% - как противника, с которым нужно бороться.

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