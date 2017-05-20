Трамп рассказал Лаврову, почему уволил "сумасшедшего" Коми - СМИ

Президент США заявил, что бывший глава ФБР давил на него из-за РФ. Уволив Коми, Трампу "стало легче"

Экс-глава ФБР Джеймс Коми давил на президента США Дональда Трампа из-за России. После того, как Трамп принял решение уволить Коми - ему "стало легче". Об этом президент США заявил на встрече в Белом доме главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу РФ в США Сергею Кисляку, передает The New York Times.

Трамп назвал Коми "сумасшедшим, действительно чокнутым". Встреча с Лавровым и Кисляком состоялась на следующий день после увольнения Коми.

Информация журналистов основана на документе со стенограммой записи разговора в Белом доме.

Подлинность стенографической записи подтвердил журналистам неназванный американский чиновник. Не заявил, что стенограмма ложная и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Во время разговора президент США еще раз подчеркнул, что он не находится под следствием ФБР в расследовании о связях его команды с чиновниками РФ.

19 мая Трамп резко опроверг неподтвержденные данные о том, что якобы просил Коми закрыть расследование в отношении его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за связи с чиновниками РФ.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.