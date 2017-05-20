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Украинская служба Euronews прекратит работу 21 мая

20.05.2017 20:42
Журналисты украинской службы Euronews сообщили о прекращении ее работы с 21 мая
Украинская служба Euronews прекратит работу 21 мая
Журналисты украинской службы Euronews (фото - facebook.com/ua.euronews)
Украинская служба Euronews прекратит работу 21 мая. Об этом сообщается на странице телеканала в Facebook

"После почти шести лет нашей работы, в воскресенье, 21 мая, Euronews прекратит вещание на украинском. Спасибо, что смотрели и читали нас. Всего наилучшего! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

В начале декабря 2016 года в Лионе (Франция), в штаб-квартире телеканала Euronews, состоялась предупредительная однодневная забастовка украинской, иранской, арабской и представителей нескольких других языковых редакций. Инициировала забастовку украинская редакция Евроньюс. Журналисты протестовали против планов руководства прекратить с апреля 2017 года вещание на украинском языке из-за нехватки финансирования.

В январе 2017 года десятки известных украинских деятелей культуры, ученых и журналистов попросили президента и премьер-министра помочь украинской службе Euronews.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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