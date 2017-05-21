Великобритания угрожает отказаться от переговоров с ЕС о Brexit

Лондон угрожает отказаться от переговоров с Брюсселем про Brexit, если власти Евросоюза будут и дальше настаивать на требовании о плате за "развод"

Правительство Великобритании откажется от переговоров по Brexit, если Брюссель будет настаивать на требовании выплатить €100 млрд. Об этом заявил министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в интервью The Sunday Times.



Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в хаос.



Дэвис сказал также, что государствам Евросоюза (ЕС) придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. Он добавил, что считает даже 1 млрд фунтов (€1,164 млрд по текущему курсу) большой платой за выход из ЕС.



До этого Дэвис уже заявлял, что Соединенное Королевство не намерено платить компенсацию за "развод".



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала к честным и конструктивным переговорам о Brexit для сохранения хороших партнерских отношений с Соединенным Королевством.

По ее мнению, переговоры Великобритании с ЕС будут очень сложными и напряженными.

3 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что европейские политики угрожают Британии с целью повлиять на результат выборов.

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