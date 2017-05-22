Совбез ООН обсудит ракетное испытание КНДР в закрытом режиме

Совет безопасности ООН проведет во вторник, 23 мая, закрытое заседание по последнему ракетному испытанию КНДР. Об этом сообщает Reuters.



Заседание инициировали США, Япония и Южная Корея.

Ранее в КНДР заверили, что даже максимальное давление со стороны США не заставит их отказаться от "ядерного сдерживания для самозащиты".

21 мая Северная Корея запустила ракету неизвестной модификации. Вероятно, запущенный снаряд мог быть баллистической ракетой.



Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил 17 мая, что существует высокая вероятность конфликта с Северной Кореей. По его словам, конфликт также может начаться в частности на Северной разграничительной линии.

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