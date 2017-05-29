Северная Корея снова запустила ракету неизвестной модификации
Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Об этом сообщили военные в Южной Корее, передает Reuters.
Ракету запустили с региона Вонсан на восточном побережье КНДР в восточном направлении.
Отмечается, что запущенный снаряд - это, вероятно, баллистическая ракета. Предположительно, она упала в исключительной экономической зоне Японии.
Как сообщает AP, КНДР запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км.
Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 21 мая из района Пукчан в провинции Южный Пхенган.
14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией.
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