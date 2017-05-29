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Северная Корея снова запустила ракету неизвестной модификации

29.05.2017 01:59
КНДР провела испытания на восточном побережье. Снаряд, вероятно, упал в районе исключительной экономической зоны Японии
Северная Корея снова запустила ракету неизвестной модификации
Фото: EPA

Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Об этом сообщили военные в Южной Корее, передает Reuters.

Ракету запустили с региона Вонсан на восточном побережье КНДР в восточном направлении.

Отмечается, что запущенный снаряд - это, вероятно, баллистическая ракета. Предположительно, она упала в исключительной экономической зоне Японии. 

Как сообщает AP, КНДР запустила баллистическую ракету типа  Scud, которая пролетела 450 км.

Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 21 мая из района Пукчан в провинции Южный Пхенган. 

14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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