Северная Корея снова запустила ракету неизвестной модификации

КНДР провела испытания на восточном побережье. Снаряд, вероятно, упал в районе исключительной экономической зоны Японии

Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Об этом сообщили военные в Южной Корее, передает Reuters.



Ракету запустили с региона Вонсан на восточном побережье КНДР в восточном направлении.



Отмечается, что запущенный снаряд - это, вероятно, баллистическая ракета. Предположительно, она упала в исключительной экономической зоне Японии.



Как сообщает AP, КНДР запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км.

Последний запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 21 мая из района Пукчан в провинции Южный Пхенган.

14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией.

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