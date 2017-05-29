Япония обещает конкретные действия в ответ на запуск ракеты КНДР

Премьер Японии заявил, что страна, работая с США, будет применять конкретные действия, чтобы сдерживать КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещает в ответ на запуск ракеты КНДР действовать вместе с другими странами, чтобы предотвратить повторную провокацию. Об этом сообщает Reuters.

"Как мы согласовали на недавней встрече G7,вопрос Северной Кореи является главным для мирового сообщества. Сотрудничая с Соединенными Штатами, мы будем применять конкретные меры, чтобы сдерживать Северную Корею", - сказал Абэ.



Япония уже выразила протест в связи с падением ракеты в исключительной экономической зоне Японии. Накануне правительство Японии заявило о подготовке пакета собственных санкций против КНДР.

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море.



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