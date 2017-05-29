USD:  26.11  26.35   EUR:  29.02  29.59  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Япония обещает конкретные действия в ответ на запуск ракеты КНДР

29.05.2017 04:57
Премьер Японии заявил, что страна, работая с США, будет применять конкретные действия, чтобы сдерживать КНДР
Япония обещает конкретные действия в ответ на запуск ракеты КНДР
Синдзо Абэ (фото - EPA)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещает в ответ на запуск ракеты КНДР действовать вместе с другими странами, чтобы предотвратить повторную провокацию. Об этом сообщает Reuters.

"Как мы согласовали на недавней встрече G7,вопрос Северной Кореи является главным для мирового сообщества. Сотрудничая с Соединенными Штатами, мы будем применять конкретные меры, чтобы сдерживать Северную Корею", - сказал Абэ.

Япония уже выразила протест в связи с падением ракеты в исключительной экономической зоне Японии. Накануне правительство Японии заявило о подготовке пакета собственных санкций против КНДР.

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 