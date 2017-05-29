В Испании машина наехала на группу пешеходов: есть пострадавшие
В Испании около одного из клубов машина въехала в толпу. Пострадали больше восьми человек, передает Express.
Машина въехала в группу прохожих около популярного среди туристов места.
Водитель автомобиля сначала хотел скрыться с места происшествия, но въехал в другую машину. Водителем оказался 22-летний британец, его арестовали.
Среди пострадавших двое детей. В машине был 15-месячный ребенок. Он не пострадал, но его мать получила травмы.
Полиция подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и происшествие не связано с терроризмом.
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