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В Испании машина наехала на группу пешеходов: есть пострадавшие

29.05.2017 05:56
Полиция установила, что водитель был нетрезв и въехал в толпу людей. Инцидент не связан с терроризмом
В Испании машина наехала на группу пешеходов: есть пострадавшие
Фото: express.co.uk

В Испании около одного из клубов машина въехала в толпу. Пострадали больше восьми человек, передает Express.

Машина въехала в группу прохожих около популярного среди туристов места. 

Водитель автомобиля сначала хотел скрыться с места происшествия, но въехал в другую машину. Водителем оказался 22-летний британец, его арестовали. 

Среди пострадавших двое детей. В машине был 15-месячный ребенок. Он не пострадал, но его мать получила травмы. 

Полиция подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и происшествие не связано с терроризмом. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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