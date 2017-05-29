В Испании машина наехала на группу пешеходов: есть пострадавшие

Полиция установила, что водитель был нетрезв и въехал в толпу людей. Инцидент не связан с терроризмом

В Испании около одного из клубов машина въехала в толпу. Пострадали больше восьми человек, передает Express.



Машина въехала в группу прохожих около популярного среди туристов места.



Водитель автомобиля сначала хотел скрыться с места происшествия, но въехал в другую машину. Водителем оказался 22-летний британец, его арестовали.



Среди пострадавших двое детей. В машине был 15-месячный ребенок. Он не пострадал, но его мать получила травмы.

Полиция подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и происшествие не связано с терроризмом.

Читайте также: В Берлине машина съехала по лестнице на станцию метро

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



