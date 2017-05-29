Война с Северной Кореей была бы катастрофичной - глава Пентагона
Война с Северной Кореей, если напряженность до этого дойдет, будет катастрофичной. Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает CBSNews.
"Конфликт в Северной Корее будет возможно худшей борьбой в жизни большинства людей", -сказал Мэттис.
Министр обороны США отметил, что у режима КНДР есть сотни артиллерийский орудий и ракетных установок, в зоне досягаемости которых Сеул - один из самых густонаселенных городов мира.
Мэттис сказал, что Северная Корея является угрозой для региона, в том числе Японии, Китая и России.
"Но суть в том, что это будет катастрофичная война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить ситуацию дипломатическим путем", - подчеркнул глава Пентагона.
Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море.
Япония уже выразила протест в связи с падением ракеты в исключительной экономической зоне страны.
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