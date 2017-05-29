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Война с Северной Кореей была бы катастрофичной - глава Пентагона

29.05.2017 06:27
Министр обороны США подчеркнул, что КНДР представляет собой угрозу для всего региона, в том числе, для Японии, Китая и России
Война с Северной Кореей была бы катастрофичной - глава Пентагона
Джеймс Мэттис (фото - EPA)

Война с Северной Кореей, если напряженность до этого дойдет, будет катастрофичной. Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает CBSNews.

"Конфликт в Северной Корее будет возможно худшей борьбой в жизни большинства людей", -сказал Мэттис. 

Министр обороны США отметил, что у режима КНДР есть сотни артиллерийский орудий и ракетных установок, в зоне досягаемости которых Сеул - один из самых густонаселенных городов мира. 

Мэттис сказал, что Северная Корея является угрозой для региона, в том числе Японии, Китая и России. 

"Но суть в том, что это будет катастрофичная война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить ситуацию дипломатическим путем", - подчеркнул глава Пентагона.

Сегодня Северная Корея запустила баллистическую ракету типа Scud, которая пролетела 450 км и упала в Японском море. 

Япония уже выразила протест в связи с падением ракеты в исключительной экономической зоне страны.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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