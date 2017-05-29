В США назвали вероятных создателей вируса WannaCry

Лингвистический анализ кода вируса показал, что создатели вируса говорят с южным диалектом китайского языка

Создатели вируса WannaCry, который заразил компьютеры в 150 странах мира, вероятно являются выходцами из Южного Китая, Гонг Конга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на американскую разведывательную компанию.



Лингвистический анализ кода вируса показал, что его написали предположительно люди, которые говорят на южном диалекте китайского.



Компания утверждает, что пришли к этому выводу с высокой степенью уверенности.