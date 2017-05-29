В США назвали вероятных создателей вируса WannaCry
Создатели вируса WannaCry, который заразил компьютеры в 150 странах мира, вероятно являются выходцами из Южного Китая, Гонг Конга, Тайваня или Сингапура. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на американскую разведывательную компанию.
Лингвистический анализ кода вируса показал, что его написали предположительно люди, которые говорят на южном диалекте китайского.
Компания утверждает, что пришли к этому выводу с высокой степенью уверенности.
Ранее издание The Telegraph сообщало о российском следе в кибератаке Wanna Cry.
13 мая стало известно по меньшей мере о 57 тыс компьютеров о всему миру, которые подверглись атаке вируса. Суть хакерской атаки заключается в вымогательстве оплаты в биткоинах в обмен на возврат заблокированных файлов ПК.
Позже количество сообщений об атаках увеличивалось.
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