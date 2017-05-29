В США могут запретить перевозку ноутбуков на международных рейсах
Запрет, введенный Соединенными Штатами Америки на перевозку ноутбуков в ручной клади на авиарейсах из ряда преимущественно мусульманских стран, может быть распространен на все международные рейсы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Запрет касается ноутбуков, планшетов, электронных книг и фотоаппаратов в ручной клади.
Их не разрешено проносить на борт для рейсов в США из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Кувейта, Саудовской Аравии, Катара и Марокко.
В начале мая Европейский Союз потребовал от США срочных переговоров о возможном запрете перевозить ноутбуки в ручной клади на авиарейсах из Европы в США.
По словам министра национальной безопасности Джона Келли, террористы действительно используют идею подрыва самолета во время полета.
"Особенно если это американский перевозчик, особенно - в основном с американцами на борту", - сказал Келли.
Он добавил, что именно сейчас в США разрабатывают новые технологии авиационной безопасности.
18 мая сообщалось, что власти Соединенных Штатов и Евросоюза решили не запрещать перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсах из Европы в США.
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