Бывший соперник Трампа назвал его главной проблемой Twitter
Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, но проигравший Дональду Трампу, заявил, что администрация Трампа могла бы нормально работать, если бы президент прекратил делать одну вещь - писать в Twitter. Об этом сообщает Би-би-си.
"Если ты пишешь в Twitter каждый день и жалуешься на СМИ и жалуешься на отношение к себе, ты отвлекаешься и не можешь успешно работать. Вот что я хочу сказать", - сказал Санторум.
Экс-сенатор надеется, что последние девять дней показали Трампу, что если он не отвлекается, следует определенному сценарию, фокусируется на политике и работает над тем, о чем говорил во время кампании, то он может быть отличным президентом.
"Лживые СМИ упорно стараются выставить в невыгодном свете и дискредитировать мои действия в социальных сетях, потому что не хотят, чтобы Америка узнала реальное положение дел", - написал президент США спустя несколько часов после заявления экс-сенатора.
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