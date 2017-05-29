Ожидается, что партия президента Франции потеснит с лидирующих позиций в парламенте социалистов, а также превзойдет по количеству мест консерваторов

Президенстская партия во Франции "Вперед!", как ожидается, должна получить наибольшее количество мест в парламенте на предстоящих выборах. Об этом говорится в выводах к новому социологическому исследованию компании Odoxa.

Французский лидер Эмманюэль Макрон также "очень неплохо" идет в гонке популярности местных политиков, отмечают социологи.

Сейчас за политическую силу Макрона готовы проголосовать 29% опрошенных французов.

На второе место респонденты вывели партию Национальный фронт, лидер которых Марин Ле Пен ранее уступила Макрону на президентских выборах. За ультраправых готовы отдать голоса 17% французов.

Партия Республиканцы, от которой на выборах президента баллотировался заподозренный в коррупции и связях с Кремлем Франсуа Фийон, набирает около 15%, а ультралевые во главе с Жан-Люком Меленшоном - 14%.

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Иллюстрация: Odoxa

Таким образом, этот опрос и несколько других за последний месяц показывают, что партия Макрона потеснит с лидирующих позиций в парламенте Франции левое крыло, социалистов, и превзойдет по количеству мест консерваторов.

Парламентские выборы в стране пройдут в два тура - 11-го и 18 июня.

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Сегодня, 29 мая 2017 года, президент государства-оккупанта России Владимир Путин приедет в Париж на встречу с Макроном. Вчера на площади Прав человека по этому поводу прошла акция протеста.

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