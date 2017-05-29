Угроза прорыва дамбы в РФ: эвакуируют более 40 тысяч жителей

Власти приняли решение об эвакуации после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий

В Ставропольском крае РФ эвакуируют жителей семи населенных пунктов из-за увеличения сброса воды на Отказненском водохранилище. Об этом сообщает пропагандисткий ресурс РИА Новости.

"29 мая начали с 06:00 эвакуацию населения в селе Отказное. С 10:00 - эвакуацию в Зеленокумске. С 12:00 далее по графику села Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное", - сказал губернатор Владимир Владимиров.

Власти приняли такое решение после уточнения прогноза наполнения водохранилища и облета пострадавших от паводка территорий.

По словам губернатора, приток воды не падает. Уже полностью подготовлены пункты временного размещения и транспорт, эвакуированные населенные пункты останутся под охраной полиции.

Въехать на их территорию можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов.

Об эвакуации жителей восточных районов Ставрополья стало известно в субботу.

"Увеличение сброса воды необходимо для исключения возможности прорыва дамбы, что повлекло бы затопление территории с населением свыше 40 тысяч человек. Уровень поступления воды в Отказненском водохранилище уже более чем в шесть раз превышает среднегодовой", - отмечается в сообщении.

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