Молдова высылает из страны пять дипломатов РФ
29.05.2017 22:29
Пять дипломатов посольства Российской Федерации в Молдове объявлены персонами нон грата в республике
Фото: скриншот видео
Власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Об этом сообщает молдавское агентство realitatea.md.
Информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Молдовы.
Имена дипломатов пока неизвестны.
Посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что такая нота поступила в диппредставительство 29 мая после обеда. "Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - отметил он, передает NewsMaker.
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