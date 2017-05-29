Молдова высылает из страны пять дипломатов РФ

Пять дипломатов посольства Российской Федерации в Молдове объявлены персонами нон грата в республике

Власти Молдовы объявили персонами нон грата пять российских дипломатов посольства РФ в Кишиневе. Об этом сообщает молдавское агентство realitatea.md.

Информацию подтвердили журналистам в Министерстве иностранных дел Молдовы.

Имена дипломатов пока неизвестны.

Посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин заявил, что такая нота поступила в диппредставительство 29 мая после обеда. "Документ находится на стадии изучения. Пока мы ничего не можем комментировать", - отметил он, передает NewsMaker.

Читайте также: Молдова на двоих. Появится ли у границ Украины еще одна Беларусь

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.