Ураган в Москве: количество жертв возросло до 11
30.05.2017 03:55
В числе погибших 11-летняя девочка
Фото: twitter.com/OrelaA
Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали, передает Радио Свобода.
В числе погибших 11-летняя девочка.
Во время урагана ветер валил деревья, рекламные щиты, строительные конструкции, срывал с крыш кровлю. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.
По данным Гидрометцентра России, сильный ветер в Москве сохранится до утра вторника, 30 мая.
Ранее сообщалось о шести жертвах стихии.
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