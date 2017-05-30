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Ураган в Москве: количество жертв возросло до 11

30.05.2017 03:55
В числе погибших 11-летняя девочка
Ураган в Москве: количество жертв возросло до 11
Фото: twitter.com/OrelaA

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали, передает Радио Свобода.

В числе погибших 11-летняя девочка.

Во время урагана ветер валил деревья, рекламные щиты, строительные конструкции, срывал с крыш кровлю. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

По данным Гидрометцентра России, сильный ветер в Москве сохранится до утра вторника, 30 мая.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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