Ураган в Москве: количество жертв возросло до 11

В числе погибших 11-летняя девочка

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали, передает Радио Свобода.

В числе погибших 11-летняя девочка.

Во время урагана ветер валил деревья, рекламные щиты, строительные конструкции, срывал с крыш кровлю. В Подмосковье без электричества остались более семи тысяч человек.

По данным Гидрометцентра России, сильный ветер в Москве сохранится до утра вторника, 30 мая.

Ранее сообщалось о шести жертвах стихии.

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