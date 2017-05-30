В Британии тигр убил сотрудницу зоопарка

В зоопарке Hamerton Zoo Park в городе Хантингдон графства Кембриджшир тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее

Сотрудница зоопарка недалеко от британского города Хантингдон в графстве Кембриджшир погибла, оказавшись в одном вольере с тигром. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сообщает местная полиция, тигр прошел за ограду, за которой находилась сотрудница, и напал на нее. Женщина погибла на месте.

В полиции пока не установили, когда и как животное оказалось в том же месте, где и погибшая сотрудница.

Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park в городе Хантингдон графства Кембриджшир. Посетители зоопарка были удалены после нападения тигра.

Смерть смотрительницы "не вызывает подозрений", заявили в полиции. Администрация зоопарка считает произошедшее несчастным случаем.

В администрации зоопарка подчеркивают, что у тигра не было возможности выбраться из вольера так, чтобы оказаться рядом с посетителями.

"Безопасность посетителей никоим образом не была поставлена под угрозу", - говорится в заявлении.

Как рассказали посетители зоопарка, гибель смотрителя не вызвала паники.

"Сотрудники зоопарка бежали к вольерам с тиграми и львами, а нам велели покинуть территорию. Однако через 20 минут всех впустили обратно", - сказал один из очевидцев.

В зоопарке Hamerton, открывшемся в 1990-м году, содержатся малайзийские и бенгальские тигры, гепарды, волки, а также различные виды птиц и рептилий.

Тигры в парке содержатся с 2001 года. В прошлом году зоопарк построил новый вольер для малайзийских тигров.

В октябре 2008 года из зоопарка сбежал гепард. Его обнаружил девятилетний мальчик на заднем дворе своего дома.

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