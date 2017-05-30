Власти КНДР назвали запуск баллистической ракеты успешным

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после проведения испытания отдал приказ продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений

Власти КНДР подтвердили, что 29 мая с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты. Как сообщило информационное агентство ЦТАК, ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и, как подчеркивается, успешно поразила намеченную цель. Об этом сообщает Би-би-си.

Лидер КНДР Ким Чен Ын после проведения испытания отдал приказ продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений, говорится в заявлении ЦТАК.

Это было уже третье за последние дни испытание баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, одноступенчатая ракета пролетела около 450 километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет.

В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США.

В апреле замглавы МИД КНДР Хан Сонг-Рёль в интервью Би-би-си заявил, что Северная Корея продолжит испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", несмотря на международное давление и усиление напряженности с США.

Кроме этого, Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Ким Чен Ын заявил, что новая ПВО должна "лишить врагов иллюзии об их господстве в воздухе".

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела запуск баллистической ракеты 21 мая из района Пукчан в провинции Южный Пхенган.

14 мая Северная Корея провела запуск ракеты, которая упала в 100 км от российского Владивостока. Действия КНДР осудили в ЕС, в НАТО запуск ракеты назвали провокацией.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.