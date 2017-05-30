Директор по коммуникациям Белого дома подал в отставку

Дональд Трамп назначил Майкла Дубке на должность три месяца назад, чтобы тот перестроил медиа-стратегию Белого дома

Майкл Дубке уходит с должности директора по коммуникациям Белого дома через три месяца после своего назначения. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечает агентство, Дубке является опытным стратегом республиканцев. Дональд Трамп назначил его на должность, чтобы он перестроил медиа-стратегию Белого дома.

По информации СМИ, пресс-секретарь Шон Спайсер остается на своей должности. Однако в ближайшее время количество брифингов для прессы сократится.

Как пишет ВВС, после информации о кадровых перестановках появились сообщения о беспорядке в команде по коммуникациям Белого дома.

На днях The Washington Post сообщила, что Трамп и его советники, пытаясь сдержать нарастающий кризис связанный с Россией, который угрожает его президентству, рассматривают возможность кадровых перестановок и создания "военного штаба".

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