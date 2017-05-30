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Принцесса Дании Мари надела на прием украинскую вышиванку: фото

30.05.2017 16:52
Для официального приема датская принцесса выбрала вышиванку бренда March 11, стоимость которой превышает $1 тыс
Принцесса Дании Мари надела на прием украинскую вышиванку: фото
Фото: crownprincely/twitter

Кронпринцесса Дании Мари Кавалье надела на официальный прием темное платье-вышиванку от украинских модельеров. Об этом сообщает Новое время.

Снимки Мари в традиционном наряде украинцев были сделаны во время встречи с шведским принцем Даниэлем и принцессой Викторией на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.

Для официального мероприятия датская принцесса выбрала украинскую вышиванку бренда March 11, стоимость которой превышает $1 тыс.

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Владельцы бренда - пара украинских дизайнеров Светлана Головченко и Роберт Мищенко. Сейчас они проживают в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, пользующихся большой популярностью среди известных людей. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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