Принцесса Дании Мари надела на прием украинскую вышиванку: фото
Кронпринцесса Дании Мари Кавалье надела на официальный прием темное платье-вышиванку от украинских модельеров. Об этом сообщает Новое время.
Снимки Мари в традиционном наряде украинцев были сделаны во время встречи с шведским принцем Даниэлем и принцессой Викторией на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.
Для официального мероприятия датская принцесса выбрала украинскую вышиванку бренда March 11, стоимость которой превышает $1 тыс.
Владельцы бренда - пара украинских дизайнеров Светлана Головченко и Роберт Мищенко. Сейчас они проживают в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, пользующихся большой популярностью среди известных людей.
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