В ФРГ по подозрению в планировании теракта арестован сириец
30.05.2017 17:02
По информации полиции, 17-летний сириец готовил теракт в Берлине
Фото: ЕРА
Полиция Германии арестовала 17-летнего сирийца, подозреваемого в планировании теракта в Берлине. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карл Хайнц Шретер, передает ВВС.
Согласно сообщению, подозреваемого задержали в районе Уккермарк в земле Бранденбург.
Подробности задержания пока неизвестны.
27 апреля 2017 года сообщалось, что во Франкфурте-на-Майне по подозрению в терроризме задержан солдат бундесвера.
9 мая правоохранительные органы Германии задержали в Кельне 27-летнего старшего лейтенанта бундесвера, подозреваемого в причастности к подготовке теракта.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
16:00
-
15:57
-
15:49
-
15:08
-
15:16
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...