В ФРГ по подозрению в планировании теракта арестован сириец

По информации полиции, 17-летний сириец готовил теракт в Берлине

Полиция Германии арестовала 17-летнего сирийца, подозреваемого в планировании теракта в Берлине. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Карл Хайнц Шретер, передает ВВС.

Согласно сообщению, подозреваемого задержали в районе Уккермарк в земле Бранденбург.

Подробности задержания пока неизвестны.

27 апреля 2017 года сообщалось, что во Франкфурте-на-Майне по подозрению в терроризме задержан солдат бундесвера.

9 мая правоохранительные органы Германии задержали в Кельне 27-летнего старшего лейтенанта бундесвера, подозреваемого в причастности к подготовке теракта.

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