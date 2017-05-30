Макрон поддержал сирийскую оппозицию

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с представителями сирийской оппозиции после переговоров с союзником Башара Асада - Владимиром Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил свою поддержку оппозиции Сирии на встрече с ее главным координатором, с которым он встретился на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным - главным союзником сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщает агентство Reuters.

Макрон встретился с Риад Хиджбом и более широкой делегацией Высшего комитета по переговорам в Эр-Рияде.

Президент Франции заявил о своей поддержке сирийской оппозиции, заявив, что его приоритетом в Сирии является искоренение исламистских боевиков.

30 мая 2017 года Макрон по итогам встречи в Париже с главой РФ Владимиром Путиным заявил, что без открытого и искреннего диалога прогресса по украинскому и сирийскому вопросу не будет.

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