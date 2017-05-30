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Ариана Гранде даст в Манчестере еще один концерт

30.05.2017 20:38
В благотворительном концерте также примут участие Кэти Перри, Coldplay, Take That, Майли Сайрус и другие
Ариана Гранде даст в Манчестере еще один концерт

Джастин Бибер, Кэти Перри и группа Coldplay примут участие в благотворительном концерте певицы Арианы Гранде, на концерте которой в зале Манчестер Арена 22 мая прогремел взрыв. Об этом сообщает ВВС.

Концерт состоится в воскресенье на манчестерском стадионе "Олд Траффорд".

Выручка от продажи билетов будет отправлена в фонд We Love Manchester, созданный городским советом вместе с британским отделением Красного Креста для помощи пострадавшим от теракта.

Среди звезд, которые также согласились принять участие в концерте, группа Take That, Майли Сайрус, Фарелл Уилльямс, Найл Хоран из группы One Direction и другие.

В ночь на 23 мая 2017 года в фойе главной арены Манчестера после окончания концерта Арианы Гранде произошел теракт: от взрыва погибли 22 человека, еще 59 получили ранения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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