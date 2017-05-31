США начали поставлять вооружение курдам в Сирии

Соединенные Штаты передают курдам стрелковое оружие и транспортные средства

США начали поставку оружия курдским бойцам в Сирии, которые воюют против террористов Исламского государства. Об этом сообщает Радио Свобода.



Кудрам начали поставлять стрелковое оружие и транспорт.



Реакции Турции, которая критиковала намерения США предоставлять курдам вооружение, на реализацию этого решения пока не было.



20 апреля госдепартамент США разрешил поставку американской военной техники иракским курдам из отрядов пешмерга на сумму $295,6 млн.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что никогда не признает союз американцев с курдами.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.