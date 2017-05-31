В Швейцарии суд вынес приговор за лайк в Facebook
Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за лайк в Facebook. Об этом сообщает BBC.
Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере $4,1 тыс.
Швейцарец в 2015 году поставил лайк комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.
Кесслер подал в суд и на авторов комментариев, и на тех, кто их лайкает, пояснив, что это продвигает публикацию и делает ее видимой для большего количества пользователей.
Судья также отметил, что лайк подразумевает одобрение, и осужденный продемонстрировал согласие с содержанием оскорбительных комментариев.
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