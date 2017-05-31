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В Швейцарии суд вынес приговор за лайк в Facebook

31.05.2017 01:50
Впервые в истории страны суд признал, что лайки к оскорбительным комментариям свидетельствовали об их одобрении
В Швейцарии суд вынес приговор за лайк в Facebook

Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за лайк в Facebook. Об этом сообщает BBC.

Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере $4,1 тыс.

Швейцарец в 2015 году поставил лайк комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.

Кесслер подал в суд и на авторов комментариев, и на тех, кто их лайкает, пояснив, что это продвигает публикацию и делает ее видимой для большего количества пользователей. 

Судья также отметил, что лайк подразумевает одобрение, и осужденный продемонстрировал согласие с содержанием оскорбительных комментариев.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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