В Швейцарии суд вынес приговор за лайк в Facebook

Впервые в истории страны суд признал, что лайки к оскорбительным комментариям свидетельствовали об их одобрении

Житель Швейцарии впервые в истории страны приговорен к штрафу за лайк в Facebook. Об этом сообщает BBC.



Суд в Цюрихе вынес обвинительный приговор 45-летнему мужчине и обязал его выплатить штраф в размере $4,1 тыс.



Швейцарец в 2015 году поставил лайк комментариям активистов, которые обвиняли главу ассоциации по защите животных Эрвина Кесслера в расизме и антисемитизме.



Кесслер подал в суд и на авторов комментариев, и на тех, кто их лайкает, пояснив, что это продвигает публикацию и делает ее видимой для большего количества пользователей.



Судья также отметил, что лайк подразумевает одобрение, и осужденный продемонстрировал согласие с содержанием оскорбительных комментариев.



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