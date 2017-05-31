USD:  26.16  26.41   EUR:  28.96  29.54  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской

31.05.2017 03:36
Возле статуи оставили надпись "Дания, защити китов Фарерських островов", имея ввиду традицию, следуя которой там ежегодно убивают сотни китов
В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской
Фото: Ekstra Bladet

В Копенгагене неизвестные покрасили в красную краску известную статую Русалочки. Об этом сообщает датское издание Ekstra Bladet, передает ТСН.

Предполагается, что это сделали в знак протеста против убийства китов. Рядом со статуей оставили надпись на английском языке "Дания, защити китов Фарерских островов".

Фарерские острова - автономная провинция в составе Дании. Там есть ежегодная традиция, когда китобои сотнями режут китов, несмотря на запрет. 

В 2003 году известную статую Русалочки снесли взрывчаткой. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 