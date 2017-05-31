В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской
31.05.2017 03:36
Возле статуи оставили надпись "Дания, защити китов Фарерських островов", имея ввиду традицию, следуя которой там ежегодно убивают сотни китов
Фото: Ekstra Bladet
В Копенгагене неизвестные покрасили в красную краску известную статую Русалочки. Об этом сообщает датское издание Ekstra Bladet, передает ТСН.
Предполагается, что это сделали в знак протеста против убийства китов. Рядом со статуей оставили надпись на английском языке "Дания, защити китов Фарерских островов".
Фарерские острова - автономная провинция в составе Дании. Там есть ежегодная традиция, когда китобои сотнями режут китов, несмотря на запрет.
В 2003 году известную статую Русалочки снесли взрывчаткой.
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