В Копенгагене статую Русалочки облили красной краской

Возле статуи оставили надпись "Дания, защити китов Фарерських островов", имея ввиду традицию, следуя которой там ежегодно убивают сотни китов

В Копенгагене неизвестные покрасили в красную краску известную статую Русалочки. Об этом сообщает датское издание Ekstra Bladet, передает ТСН.



Предполагается, что это сделали в знак протеста против убийства китов. Рядом со статуей оставили надпись на английском языке "Дания, защити китов Фарерских островов".



Фарерские острова - автономная провинция в составе Дании. Там есть ежегодная традиция, когда китобои сотнями режут китов, несмотря на запрет.



В 2003 году известную статую Русалочки снесли взрывчаткой.

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