Новое правительство Македонии взяло курс на ЕС и НАТО

Новое правительство, состав которого сегодня должен утвердить парламент Македонии, нацелено на экономические реформы и приближение к ЕС и НАТО

В Македонии презентовали программу нового правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Парламент должен утвердить состав кабинета министров 31 мая.



В программе правительства премьер-министра Зорана Заева планируется провести ряд экономических реформ и приблизить Македонию к возможности вступления в ЕС и НАТО.



Министерство финансов возглавит бывший футболист Драган Тевдовский, министром иностранных дел станет опытный дипломат Никола Димитров. Его задачей будет решение спора с Грецией из-за названия - Афины считают, что страна на может называться Македонией, потому что так называется и провинция Греция.

Социал-демократ Заев получил 62 места из 120 в парламенте и сформировал коалицию с двумя партиями албанского меньшинства.



Власть в Македонии была заблокирована с декабря 2016 года.

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