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Новое правительство Македонии взяло курс на ЕС и НАТО

31.05.2017 03:53
Новое правительство, состав которого сегодня должен утвердить парламент Македонии, нацелено на экономические реформы и приближение к ЕС и НАТО
Новое правительство Македонии взяло курс на ЕС и НАТО
Зоран Заев (фото - EPA)

В Македонии презентовали программу нового правительства. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Парламент должен утвердить состав кабинета министров 31 мая. 

В программе правительства премьер-министра Зорана Заева планируется провести ряд экономических реформ и приблизить Македонию к возможности вступления в ЕС и НАТО. 

Министерство финансов возглавит бывший футболист Драган Тевдовский, министром иностранных дел станет опытный дипломат Никола Димитров. Его задачей будет решение спора с Грецией из-за названия - Афины считают, что страна на может называться Македонией, потому что так называется и провинция Греция. 

Социал-демократ Заев получил 62 места из 120 в парламенте и сформировал коалицию с двумя партиями албанского меньшинства. 

Власть в Македонии была заблокирована с декабря 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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