Флинн покажет Сенату документы для расследования вмешательства РФ

Флинн покажет Сенату часть документов, которые просит комитет в рамках расследования вероятного вмешательства России в президентские выборы в США

Экс-советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн предоставит разведывательному комитету Сената некоторые документы для расследования вероятного вмешательства РФ в президентские выборы. Об этом сообщает AP.



Источник, близкий к Флинну, рассказал, что тот раскроет документы, которые касаются двух его компаний и некоторые личные документы, которые ранее запрашивал Сенат.



Эти документы Флинн планирует предоставить на следующей неделе.

Ранее адвокат Флинна заявил, что его подзащитный не будет соблюдать предписание комитета Сената по разведке о передаче информации о связях с РФ.



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