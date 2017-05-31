Флинн покажет Сенату документы для расследования вмешательства РФ
Экс-советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн предоставит разведывательному комитету Сената некоторые документы для расследования вероятного вмешательства РФ в президентские выборы. Об этом сообщает AP.
Источник, близкий к Флинну, рассказал, что тот раскроет документы, которые касаются двух его компаний и некоторые личные документы, которые ранее запрашивал Сенат.
Эти документы Флинн планирует предоставить на следующей неделе.
Ранее адвокат Флинна заявил, что его подзащитный не будет соблюдать предписание комитета Сената по разведке о передаче информации о связях с РФ.
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