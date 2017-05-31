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Флинн покажет Сенату документы для расследования вмешательства РФ

31.05.2017 04:29
Флинн покажет Сенату часть документов, которые просит комитет в рамках расследования вероятного вмешательства России в президентские выборы в США
Флинн покажет Сенату документы для расследования вмешательства РФ
Майкл Флинн (фото - EPA)

Экс-советник по национальной безопасности президента США Майкл Флинн предоставит разведывательному комитету Сената некоторые документы для расследования вероятного вмешательства РФ в президентские выборы. Об этом сообщает AP.

Источник, близкий к Флинну, рассказал, что тот раскроет документы, которые касаются двух его компаний и некоторые личные документы, которые ранее запрашивал Сенат. 

Эти документы Флинн планирует предоставить на следующей неделе. 

Ранее адвокат Флинна заявил, что его подзащитный не будет соблюдать предписание комитета Сената по разведке о передаче информации о связях с РФ.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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