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Скандального россиянина в Мексике обвинили в умышленном убийстве

31.05.2017 05:58
Россиянину Алексею Макееву, известному оскорбительными по отношению к мексиканцам видео, зачитали обвинение в умышленном убийстве
Скандального россиянина в Мексике обвинили в умышленном убийстве
Алексей Макеев (фото - elsoldemexico)

В Мексике прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве. Эту информацию подтвердили в российском консульстве, передает русская служба BBC.

Макеева отвезли в прокуратуру, где зачитали ему его права и обвинение. В течение 48 часов суд решит, в какую тюрьму направить Макеева. 

Россиянин отказывает от участия в деле посольства и заявил, что возвращаться в Россию не собирается.  

Макеев в Мексике снимал видео, на которых безосновательно оскорблял мексиканцев и угрожал им. 

19 мая дом Макеева окружили несколько сотен человек  и напали на россиянина. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения.

Прокуратура будет устанавливать не только степень ответственности тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не выполнили должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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