Скандального россиянина в Мексике обвинили в умышленном убийстве

Россиянину Алексею Макееву, известному оскорбительными по отношению к мексиканцам видео, зачитали обвинение в умышленном убийстве

В Мексике прокуратура штата Кинтана-Роо предъявила россиянину Алексею Макееву обвинение в предумышленном убийстве. Эту информацию подтвердили в российском консульстве, передает русская служба BBC.



Макеева отвезли в прокуратуру, где зачитали ему его права и обвинение. В течение 48 часов суд решит, в какую тюрьму направить Макеева.



Россиянин отказывает от участия в деле посольства и заявил, что возвращаться в Россию не собирается.

Макеев в Мексике снимал видео, на которых безосновательно оскорблял мексиканцев и угрожал им.



19 мая дом Макеева окружили несколько сотен человек и напали на россиянина. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения.



Прокуратура будет устанавливать не только степень ответственности тех, кто участвовал в драке, но и сотрудников полиции, которые не выполнили должным образом свои прямые обязанности по защите граждан и их собственности.



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