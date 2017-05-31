Трамп встретится с еще двумя кандидатами на пост главы ФБР

После международного турне Трамп продолжит собеседования, в этот раз - с бывшим помощником генпрокурора и экс-замдиректором ФБР

Президент США Дональд Трамп проведет еще два собеседования на должность директора ФБР, передает The New York Times.



Трамп встретится с бывшим помощником генерального прокурора Кристофером Рэем и бывшим заместителем директора ФБР Джоном Пистолем.



До начала своего международного турне Трамп уже встречался с рядом кандидатов. Сообщалось, что он остановил свой выбор на сенаторе Джо Либермане. Но после возражений со стороны демократов Трамп отказался от этого кандидата.

Ранее сообщалось, что у Трампа есть четыре кандидата на должность директора ФБР.

10 мая Трамп уволил Коми, который, по данным СМИ, хотел расширить расследование вероятного вмешательства РФ в президентские выборы в США.

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