Трамп встретится с еще двумя кандидатами на пост главы ФБР
Президент США Дональд Трамп проведет еще два собеседования на должность директора ФБР, передает The New York Times.
Трамп встретится с бывшим помощником генерального прокурора Кристофером Рэем и бывшим заместителем директора ФБР Джоном Пистолем.
До начала своего международного турне Трамп уже встречался с рядом кандидатов. Сообщалось, что он остановил свой выбор на сенаторе Джо Либермане. Но после возражений со стороны демократов Трамп отказался от этого кандидата.
Ранее сообщалось, что у Трампа есть четыре кандидата на должность директора ФБР.
10 мая Трамп уволил Коми, который, по данным СМИ, хотел расширить расследование вероятного вмешательства РФ в президентские выборы в США.
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