После того, как Трамп раскритиковал Германию за торговлю и маленькие расходы на оборону, в Белом доме заверили, что Трамп и Меркель хорошо ладят

Белый дом похвалил отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Заявление появилось через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал Германию из-за торговли и обороны. Об этом сообщает Радио Свобода.



Спикер Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трамп и Меркель "хорошо ладят" и отметил, что президент США очень уважает канцлера.



"И он рассматривает не только Германию, но и остальную Европу как важного союзника", - сказал Спайсер.



30 мая Трамп в Twitter написал о дефиците США в торговле с Германией и предупредил ФРГ, что надо увеличивать расходы на оборону.

Меркель после саммита G7 сказала, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки.



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