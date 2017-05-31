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Трамп и Меркель хорошо ладят - Белый дом

31.05.2017 06:42
После того, как Трамп раскритиковал Германию за торговлю и маленькие расходы на оборону, в Белом доме заверили, что Трамп и Меркель хорошо ладят
Трамп и Меркель хорошо ладят - Белый дом
Фото: EPA

Белый дом похвалил отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Заявление появилось через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал Германию из-за торговли и обороны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Спикер Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трамп и Меркель "хорошо ладят" и отметил, что президент США очень уважает канцлера. 

"И он рассматривает не только Германию, но и остальную Европу как важного союзника", - сказал Спайсер. 

30 мая Трамп в Twitter написал о дефиците США в торговле с Германией и предупредил ФРГ, что надо увеличивать расходы на оборону.

Меркель после саммита G7 сказала, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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