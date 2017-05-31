Трамп и Меркель хорошо ладят - Белый дом
Белый дом похвалил отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Заявление появилось через несколько часов после того, как Трамп раскритиковал Германию из-за торговли и обороны. Об этом сообщает Радио Свобода.
Спикер Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трамп и Меркель "хорошо ладят" и отметил, что президент США очень уважает канцлера.
"И он рассматривает не только Германию, но и остальную Европу как важного союзника", - сказал Спайсер.
30 мая Трамп в Twitter написал о дефиците США в торговле с Германией и предупредил ФРГ, что надо увеличивать расходы на оборону.
Меркель после саммита G7 сказала, что Европа больше не может полагаться на своих союзников и должна взять собственную судьбу в свои руки.
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