Проект бюджета ЕС-2018: Брюссель планирует 145 млрд евро расходов

В плане бюджета значительная часть средств направлена на социальные проекты и программы для молодежи

Европейская комиссия представила проект бюджета Евросоюза на 2018 год. Об этом сообщает Deutsche Welle.



В следующем году планируются 145,5 млрд евро расходов, что на 8% больше показателя 2017 года.



94% средств пойдет на новые программы, намеченные на период 2014-2020 гг, а остальное - на завершение предыдущих проектов.



На проблемы миграции и безопасности заложено 4,1 млрд евро. Денежная помощь предусмотрена на то, чтобы предотвращать появление беженцев в Ливане, Иордании и Сирии.



90 млн евро выделяется на инновации в обороне.



Программа трудоустройства молодежи получит дополнительно 1,2 млрд евро в 2017-2020 гг. Из них 233 млн евро планируется выделить уже в 2018 году.



На популярную программу Erasmus+ планируют выделить 2,3 млрд евро, что на 10% больше, чем в прошлом году.

В Еврокомиссии отметили, что Brexit не повредит бюджету, поскольку в 2018 году Британия все еще будет членов ЕС. Но у Лондона есть право вето на бюджет.

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