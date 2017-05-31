В Австралии потерпел крушение самолет: трое погибших

Причины падения легкомоторного десятиместного самолета пока неизвестны

В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Об этом сообщает ABC.



Подтверждена гибель пилота и двух пассажиров.



Катастрофа произошла на юге Австралии.

Причины падения самолета пока не установлены. Власти заверили, что спасатели на месте будут искать самописцы. Также следователи попытаются найти свидетелей крушения.

Ранее в России разбился военный самолет АН-26. Один военнослужащий погиб и еще пятеро пострадали.

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