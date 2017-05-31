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В Австралии потерпел крушение самолет: трое погибших

31.05.2017 06:35
Причины падения легкомоторного десятиместного самолета пока неизвестны
В Австралии потерпел крушение самолет: трое погибших
Фото: Dylan Coker/The Advertiser

В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Об этом сообщает ABC.

Подтверждена гибель пилота и двух пассажиров. 

Катастрофа произошла на юге Австралии. 

Причины падения самолета пока не установлены. Власти заверили, что спасатели на месте будут искать самописцы. Также следователи попытаются найти свидетелей крушения. 

Ранее в России разбился военный самолет АН-26. Один военнослужащий погиб и еще пятеро пострадали.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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