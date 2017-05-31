В Австралии потерпел крушение самолет: трое погибших
31.05.2017 06:35
Причины падения легкомоторного десятиместного самолета пока неизвестны
Фото: Dylan Coker/The Advertiser
В Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna. Об этом сообщает ABC.
Подтверждена гибель пилота и двух пассажиров.
Катастрофа произошла на юге Австралии.
Причины падения самолета пока не установлены. Власти заверили, что спасатели на месте будут искать самописцы. Также следователи попытаются найти свидетелей крушения.
Ранее в России разбился военный самолет АН-26. Один военнослужащий погиб и еще пятеро пострадали.
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