СМИ сообщают о пропаже с фабрики Иванки Трамп активистов в Китае

Представители организации China Labor Watch тайно наблюдали за условиями труда на фабрике в Китае, производящей обувь для фирмы Иванки Трамп

Представитель американской правозащитной организации China Labor Watch Хуа Хэйфэн, который расследовал условия труда на фабрике в Китае, выпускающей обувь фирмы дочери президента США Иванки Трамп, арестован. Об этом сообщает Time со ссылкой на жену арестованного мужчины.

Еще двое его коллег пропали без вести.

По словам жены арестованного, вчера ей позвонили из полиции и сообщили, что Хайфен обвиняется в незаконной слежке.

Она уточнила, что полиция запретила ей видеть своего мужа, говорить с ним или получать от него деньги.

Директор China Labor Watch Ли Дзян отметил, что он в течение нескольких дней не может с двумя своими представителями в Китае Ли Чжао и Су Хэна.

"Их, скорее всего, держат на фабрике или в полиции, чтобы с ними было невозможно связаться", - сказал директор

Организация China Labor Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке более 17 лет изучает соблюдение трудового законодательства поставщиками наиболее известных и крупных компаний в мире.

Директор отметил, что организация планирует в июне опубликовать отчет, в котором планирует раскрыть данные о низкой зарплате, чрезмерных сверхурочных, а также возможном злоупотреблении трудом студентов-практикантов на фабрике Иванки Трамп.

"Пока неясно, являются ли способы получения информации организацией законными в Китае. Пресс-служба фабрики отказалась комментировать эту ситуацию", - отмечает издание.

Представители Белого дома утверждают, что у бренда есть все соответствующие лицензии, и производитель "соблюдает все законы, поддерживая приемлемые условия труда" для рабочих. В полиции Китая директору China Labor Watch отказали в принятии заявления о пропаже двух человек.

30 марта сообщалось, что старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка стала официальной сотрудницей Белого дома.