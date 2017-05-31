Трамп раздает мировым лидерам номер личного мобильного - СМИ

Президент США призывает коллег из других стран звонить ему напрямую, нарушая дипломатические протоколы и создавая неудобства службе безопасности

Американский президент Дональд Трамп раздает мировым лидерам номер своего личного мобильного телефона и просит их в случае чего звонить напрямую. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет Associated Press.

Как отмечает агентство, таким поведением президент США нарушает дипломатический протокол и вызывает обеспокоенность службы безопасности из-за возможных утечек секретной информации.

По данным источников, Трамп дал номер своего мобильного лидерам Мексики и Канады. Пока только канадский премьер Джастин Трюдо воспользовался таким предложением американского лидера. Также хозяин Белого дома обменялся номерами телефонов с французским коллегой Эмманюэлем Макроном сразу после победы последнего на выборах.

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Президент "не носит с собой защищенный телефон", говорит экс-советник Пентагона Дерек Чолле. "Если кто-то пытается за тобой шпионить, то стоит предполагать, что все, что ты говоришь, слушают посторонние", - сказал он.

Официальных комментариев Госдепа по этому поводу не удалось получить.

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