Германия хочет не допустить проведение саммита НАТО в Турции

Против проведения следующего саммита НАТО в 2018 году в Стамбуле выступили Германия, Франция, Нидерланды и Дания

Некоторые государства-члены НАТО во главе с Германией выступили против проведения саммита Альянса в 2018 году в Турции. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО 2016 года в Варшаве предложил провести следующий саммит Альянса в 2018 году в Стамбуле. Против этого выступил ряд стран-членов НАТО, такие как Германия, Франция, Нидерланды и Дания, предложив провести саммит в Брюсселе.

Эти страны критикуют политику Анкары после неудачного переворота летом прошлого года. Кроме того, негативно повлиял на отношения Берлина и Анкары отказ Турции допустить делегацию немецких депутатов на военную базу Инджирлик, где несут службу немецкие солдаты.

"Мы не хотим укреплять международную репутацию Турция и хотим избежать впечатления, что НАТО поддерживает политику турецкого правительства", - заявил изданию высокопоставленный источник в Альянсе.

Решение вопроса о месте проведения саммита НАТО в 2018 году планируют принять в июне на встрече министров обороны стран-членов Альянса.

24 мая 2017 года Турция воспользовалась правом вето и заблокировала сотрудничество НАТО с Австрией. Отмечалось, что решение Турции наложить вето - это ответ на попытки Австрии помешать вступлению страны в ЕС.

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