Ответ за НАТО: РФ запретила въезд премьеру Черногории - СМИ

В России запретили въезд в страну всем тем членам правительства и нескольким десяткам депутатам, кто поддержал присоединение Черногории к НАТО

Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает телекомпания RTCG.

В список попали также все члены правительства и 46 депутатов парламента Черногории, которые голосовали за Протокол о присоединении к НАТО, а также руководители крупных государственных компаний. Однако Россия не называет имен представителей Черногории, попавших в список, в котором не менее 70 фамилий.

29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.

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