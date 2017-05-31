Ответ за НАТО: РФ запретила въезд премьеру Черногории - СМИ
Премьер-министр Черногории Душко Маркович, председатель парламента Иван Брайович и президент Демократической партии социалистов Мило Джуканович попали в черный список граждан, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает телекомпания RTCG.
В список попали также все члены правительства и 46 депутатов парламента Черногории, которые голосовали за Протокол о присоединении к НАТО, а также руководители крупных государственных компаний. Однако Россия не называет имен представителей Черногории, попавших в список, в котором не менее 70 фамилий.
29 мая 2017 года сообщалось, что депутат из Черногории, представитель Демократической партии социалистов Миодраг Вукович был задержан в московском аэропорту Домодедово и депортирован из России.
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