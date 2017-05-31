В РФ отрицают существование черного списка черногорских политиков

Ранее сегодня черногорские СМИ сообщили, что десятки местных политиков и чиновников попали в некий "черный список" тех, кому запрещено въезжать в РФ

В Кремле не знают о "черном списке" черногорских политиков, которым российские власти якобы запретили въезд в Россию за их позицию о вступлении страны в НАТО. Об этом заявил пресс-атташе президента РФ Дмитрий Песков, пишет пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Нет, ничего не известно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, известно ли что-то Кремлю о таком "запрете", который якобы затрагивает также премьера Черногории Душко Марковича, экс-премьера Мило Джукановича и спикера Ивана Брайовича.

Ранее сегодня, 31 мая 2017 года, черногорские СМИ сообщили, что эти трое вместе с десятками других политиков попали в "черный список" тех, кому запрещено въезжать в РФ. В списке также якобы все депутаты, которые голосовали за протокол о вступлении Черногории в НАТО.

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9 марта 2017 года сообщалось, что в Черногории пророссийские политики, которых ранее обвинили в организации попытки переворота, планируют провести незаконный референдум по вопросу присоединения страны к НАТО. 5 июня страна официально станет членом Альянса.

29 мая сообщалось, что представитель Демпартии социалистов Черногории Миодраг Вукович был задержан в аэропорту Домодедово и депортирован из РФ. Черногория выразила протест.

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