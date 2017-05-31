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В РФ Навального обязали удалить из сети фильм "Он вам не Димон"

31.05.2017 15:51
Российский политик утверждает, что Дмитрий Медведев через сеть фондов владеет многочисленной роскошной недвижимостью на родине и за рубежом
В РФ Навального обязали удалить из сети фильм "Он вам не Димон"
Скриншот из видеозаписи

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск "о защите чести и достоинства", который российский олигарх Алишер Усманов подал к местному оппозиционеру Алексею Навальному. О решении суда пишет российский отдел службы Би-би-си.

Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" о коррумпированности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный утверждает, что Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву и безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд рублей фонду Соцгоспроект.

Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний - в частности, о том, что Усманов является преступником, дал взятку первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, приватизировал и похитил ГОКи, не доплачивает налоги в РФ и будет платить налоги в Швейцарии, а также о том, что он осуществляет цензуру в ИД Коммерсант.

Навальный заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации - отклонены 22 из 23 ходатайств.

Политик добавил, что удалять ничего не станет.


26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Навальный был приговорен к 15 суткам ареста, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Поводом для протестов стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое называлось "Он вам не Димон". Сам премьер РФ назвал обвинения "чушью", которая якобы направлена на то, "чтобы вытащить людей на улицы". Нелегитимная Госдума РФ отказалась проверять данные о коррупции Медведева

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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