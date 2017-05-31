В РФ Навального обязали удалить из сети фильм "Он вам не Димон"
Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск "о защите чести и достоинства", который российский олигарх Алишер Усманов подал к местному оппозиционеру Алексею Навальному. О решении суда пишет российский отдел службы Би-би-си.
Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" о коррумпированности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Навальный утверждает, что Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву и безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд рублей фонду Соцгоспроект.
Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний - в частности, о том, что Усманов является преступником, дал взятку первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, приватизировал и похитил ГОКи, не доплачивает налоги в РФ и будет платить налоги в Швейцарии, а также о том, что он осуществляет цензуру в ИД Коммерсант.
Навальный заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации - отклонены 22 из 23 ходатайств.
Политик добавил, что удалять ничего не станет.
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