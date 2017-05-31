В РФ Навального обязали удалить из сети фильм "Он вам не Димон"

Российский политик утверждает, что Дмитрий Медведев через сеть фондов владеет многочисленной роскошной недвижимостью на родине и за рубежом

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск "о защите чести и достоинства", который российский олигарх Алишер Усманов подал к местному оппозиционеру Алексею Навальному. О решении суда пишет российский отдел службы Би-би-си.

Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" о коррумпированности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный утверждает, что Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву и безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд рублей фонду Соцгоспроект.

Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний - в частности, о том, что Усманов является преступником, дал взятку первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову, приватизировал и похитил ГОКи, не доплачивает налоги в РФ и будет платить налоги в Швейцарии, а также о том, что он осуществляет цензуру в ИД Коммерсант.

Навальный заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации - отклонены 22 из 23 ходатайств.

Политик добавил, что удалять ничего не станет.





26 марта 2017 года в более чем сотне городов по всей России прошли несанкционированные акции против коррупции среди высшего руководства страны. В Москве задержали 933 человека, в Санкт-Петербурге - около 150 человек. Навальный был приговорен к 15 суткам ареста, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.





Поводом для протестов стало расследование оппозиции об имуществе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева , которое называлось "Он вам не Димон". Сам премьер РФ назвал обвинения "чушью", которая якобы направлена на то, "чтобы вытащить людей на улицы". Нелегитимная Госдума РФ отказалась проверять данные о коррупции Медведева





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