Меркель рассматривает партнерство с Британией после Brexit
31.05.2017 15:56
Германия будем вести переговоры, руководствуясь тем, что Британия останется хорошим партнером, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель
Ангела Меркель (фото - EPA)
Германия будет подходить к переговорам по выходу Великобритании из ЕС с пониманием того, что страна останется партнером блока после выхода. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.
"Мы будем вести переговоры, руководствуясь тем, что Британия останется хорошим партнером", - сказала Меркель.
По ее словам, нужно смотреть на вещи, которые укрепляют ЕС.
"И не сосредотачиваться исключительно на переговорах по выходу из ЕС", - уточнила Меркель.
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