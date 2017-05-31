Меркель рассматривает партнерство с Британией после Brexit

Германия будем вести переговоры, руководствуясь тем, что Британия останется хорошим партнером, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель

Германия будет подходить к переговорам по выходу Великобритании из ЕС с пониманием того, что страна останется партнером блока после выхода. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

"Мы будем вести переговоры, руководствуясь тем, что Британия останется хорошим партнером", - сказала Меркель.

По ее словам, нужно смотреть на вещи, которые укрепляют ЕС.

"И не сосредотачиваться исключительно на переговорах по выходу из ЕС", - уточнила Меркель.

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