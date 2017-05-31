Россия выслала двух эстонских дипломатов

МИД РФ предписал в течение пяти дней покинуть Россию консулам Яанусу Кирикмяэ и Кристену Канарику

Российская Федерация объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов в качестве ответа на действия Эстонии, которая 26 мая выслала из Эстонии двух сотрудников российской дипломатической службы. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

МИД РФ предписал в течение пяти дней покинуть Россию генеральному консулу Эстонии в Санкт-Петербурге Яанусу Кирикмяэ и руководителю Псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Кристену Канарику.

"С российской стороны вновь подчеркнуто, что продолжающаяся деструктивная линия эстонских властей неизбежно самым негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Вся ответственность за последствия такой политики лежит на эстонской стороне", - говорится в сообщении российского МИД.

Ранее сообщалось, что 26 мая генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву вручили специальную ноту и теперь они должны покинуть Эстонию.

8 мая 2017 года сообщалось, что в Эстонии суд приговорил гражданина РФ к пяти годам тюремного заключения за сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора.

Читайте также спецпроект: Война: Агрессия России против стран Балтии и Европы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.