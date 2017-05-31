Взрыв в Кабуле: количество жертв увеличилось до 90
Количество жертв взрыва в центре Кабула увеличилось до 90. Об этом сообщило правительство Афганистана, передает Радио Свобода.
Около 400 человек получили ранения.
Среди жертв много женщин и детей.
Взрыв произошел 31 мая в утренний час-пик в дипломатическом квартале Кабула. Предварительно, взрывчатка была в автоцистерне, которая взорвалась около немецкого посольства.
Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение военным преступлением.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение.
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