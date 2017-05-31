USD:  26.14  26.38   EUR:  28.98  29.55  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Взрыв в Кабуле: количество жертв увеличилось до 90

31.05.2017 22:56
Среди погибших в результате взрыва в дипломатическом квартале Кабула много женщин и детей
Взрыв в Кабуле: количество жертв увеличилось до 90
Фото: EPA

Количество жертв взрыва в центре Кабула увеличилось до 90. Об этом сообщило правительство Афганистана, передает Радио Свобода.

Около 400 человек получили ранения. 

Среди жертв много женщин и детей.

Взрыв произошел 31 мая в утренний час-пик в дипломатическом квартале Кабула. Предварительно, взрывчатка была в автоцистерне, которая взорвалась около немецкого посольства. 

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал нападение военным преступлением.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение. 

Смотрите также: Последствия теракта с заминированным авто в центре Кабула: фото

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 