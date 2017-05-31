Председателем Генассамблеи ООН избрали представителя Словакии

Мирослав Лайчак заявил, что не будет выступать с новыми инициативами, а будет работать над четкими приоритетными направлениями

Главой 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН избран глава МИД Словакии Мирослав Лайчак. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



Лайчак заявил, что привержен многосторонней дипломатии и готов поддержать поддержать усилия Генерального секретаря Антониу Гутерреша по реформированию ООН.

Новый председатель выделил шесть приоритетных направлений своей деятельности: предотвращение конфликтов, миграция, защита прав человека, устойчивое развитие, изменение климата и обеспечение равенства.



Он сказал, что не намерен выступать с новыми инициативами, которые потребовали бы новых расходов.



Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак - выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Работал в посольствах Чехословакии и Словакии в Москве. Он также занимал пост Верховного представителя ООН по Боснии и Герцеговине. Мирослав Лайчак был одним из кандидатов на пост Генерального секретаря в ходе выборов 2016 года.



72-я сессия Генассамблеи откроется 12 сентября. В этот же день Мирослав Лайчак приступит к выполнению своих обязанностей в качестве ее Председателя.



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