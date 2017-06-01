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В Минобороны РФ назвали возможную причину крушения Ту-154

01.06.2017 00:55
Расследование крушения самолета, который летел в Сирию в декабре прошлого года, закончено. Вероятная причина - ошибка пилота
В Минобороны РФ назвали возможную причину крушения Ту-154
Фото: EPA

В министерстве обороны России заявили, что ошибка пилота является возможной причиной катастрофы самолета Ту-154, который летел в Сирию 25 декабря 2016 года и разбился в Черном море. Об этом сообщает Радио Свобода

К такому выводу пришли члены комиссии по расследованию катастрофы. Они установили, что причиной падения самолета могло быть "нарушение пространственного ориентирования" пилота. Нарушений при заправке и загрузке самолета не обнаружили.

В минобороны РФ заявили, что расследование закончено. 

Ранее российские СМИ сообщали, что Ту-154 был перегружен. 

Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в Россию.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента.

На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

Следствие рассматривало несколько версий авиакатастрофы, в том числе техническую неисправность и человеческий фактор. Версия теракта считается маловероятной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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