В Минобороны РФ назвали возможную причину крушения Ту-154

Расследование крушения самолета, который летел в Сирию в декабре прошлого года, закончено. Вероятная причина - ошибка пилота

В министерстве обороны России заявили, что ошибка пилота является возможной причиной катастрофы самолета Ту-154, который летел в Сирию 25 декабря 2016 года и разбился в Черном море. Об этом сообщает Радио Свобода.



К такому выводу пришли члены комиссии по расследованию катастрофы. Они установили, что причиной падения самолета могло быть "нарушение пространственного ориентирования" пилота. Нарушений при заправке и загрузке самолета не обнаружили.



В минобороны РФ заявили, что расследование закончено.



Ранее российские СМИ сообщали, что Ту-154 был перегружен.