В Турции разбился вертолет с военными на борту: все погибли

Вертолет задел высоковольтную линию через три минуты после взлета и потерпел крушение

В Турции в южной провинции Ширнак разбился военный вертолет Cougar. Погибли 13 человек, сообщает Анадолу.



Вертолет задел высоковольтную линию под напряжением через три минуты после взлета.



Все 13 военных, которые находились на борту, погибли.

На место крушения отправились вертолеты со спасателями и военными. Туда же прибыл и министр обороны Турции.

Об инциденте проинформировали президента Реджепа Эрдогана.

22 мая в Алжире разбился военный вертолет и погибли по меньшей мере 12 солдат.

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