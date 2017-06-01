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Белый дом не будет отвечать на вопросы о связях штаба Трампа с РФ

01.06.2017 02:52
В Белом доме больше не отвечают на вопросы журналистов о возможных связях Трампа и России во время избирательной кампании в 2016 году
Белый дом не будет отвечать на вопросы о связях штаба Трампа с РФ
Шон Спайсер (фото - EPA)

Администрация президента США больше не будет отвечать на вопросы журналистов о расследовании вероятных связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Голос Америки

Спайсер сказал, что вопросы по этой теме журналисты должны адресовать личному юристу президента. 

"Мы фокусируем ваше внимание на повестке дня президента, поэтому с этого времени все вопросы по этой теме будут направляться к внешнему консультанту Марку Касовица", - сказал спикер Белого дома. 

Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам разведки вызвал для дачи показаний по делу возможных связей с РФ личного адвоката Трампа Майкла Коэна, а также экс-советника кампании Трампа 2016 года Бориса Эпштейна. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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