Белый дом не будет отвечать на вопросы о связях штаба Трампа с РФ

В Белом доме больше не отвечают на вопросы журналистов о возможных связях Трампа и России во время избирательной кампании в 2016 году

Администрация президента США больше не будет отвечать на вопросы журналистов о расследовании вероятных связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Голос Америки.



Спайсер сказал, что вопросы по этой теме журналисты должны адресовать личному юристу президента.



"Мы фокусируем ваше внимание на повестке дня президента, поэтому с этого времени все вопросы по этой теме будут направляться к внешнему консультанту Марку Касовица", - сказал спикер Белого дома.



Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США по вопросам разведки вызвал для дачи показаний по делу возможных связей с РФ личного адвоката Трампа Майкла Коэна, а также экс-советника кампании Трампа 2016 года Бориса Эпштейна.



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