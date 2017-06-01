В США усилили правила проверок при выдаче виз

Консульские должностные лица могут спросить номера всех предыдущих загранпаспортов, данные социальных сетей за последние пять лет

Администрация Белого дома выпустила новую анкету для заявителей на получение визы в США, в соответствии с которой у людей могут запрашивать данные соцсетей за последние пять лет и биографию за 15 лет. Об этом сообщает Reuters.

"В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут спросить номера всех предыдущих загранпаспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов, а также биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий ", - отмечается в сообщении.

Дополнительную информацию спрашивать при условии, по словам представителя Госдепартамента, когда "необходима проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности".

Анкеты для проверки потенциальных гостей США одобрило 23 мая управление по вопросам менеджмента и бюджета.

Критики утверждали, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными, приведут к длительным задержкам в обработке и будут препятствовать приезду иностранных студентов и ученых в США.

19 апреля сообщалось, что в 2016 году почти каждому второму украинцу отказали в визе США.

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