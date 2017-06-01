Путин: Попытки сдерживать Россию не работают

Глава страны агрессора заявил, что Россию ненавидят "благодаря борьбе за свои интересы"

Русофобия в некоторых странах хлещет через край, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Би-би-си.

"На мой взгляд, это связано с тем, что утверждается многополярный мир, а это не нравится монополистам... Происходит это не в последнюю очередь благодаря борьбе России за свои интересы. Хочу подчеркнуть, за свои законные интересы", - заявил он.

По мнению главы страны-агрессора, попытки сдерживать Россию не работают.

"Некоторое время назад наши партнеры в отдельных странах или группе стран начали предпринимать попытки сдерживать Россию, сдерживать ее законное стремление к обеспечению своих национальных интересов, предпринимая всякие не вписывающиеся в рамки международного права действия, в том числе, ограничения экономического характера, а теперь видят, что это не работает, эффект - нулевой", - сказал Путин.

По словам Путина, он надеется, что русофобские настроения в мире будут не бесконечны, и "мир придет к осознанию их контрпродуктивности".

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

После захвата Крыма вооруженная агрессия России против Украины продолжилась в Донбассе, где Москва создала террористические организации ДНР и ЛНР, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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