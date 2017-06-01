Япония и США начали совместные военные учения

В учениях участвуют японские истребители F-15s и истребители ВМС США F-18

Военно-морской флот и военно-воздушные силы Японии сегодня начали трехдневные военные учения с двумя авианосцами США в Японском море. Об этом сообщает Reuters.

Учения проходят с целью усилить давление на Северную Корею .

"Японские морские силы самообороны отправили два судна, в том числе один вертолетоносец Hyuga, чтобы присоединиться к американским авианосцам USS Рональд Рейган и USS Карл Винсон и их восьми сторожевым кораблям", - отметили военные Японии.

В учениях также участвуют японские истребители F-15s и истребители ВМС США F-18.

29 мая государственное телевидение Северной Кореи обнародовало пропагандистскую видеозапись о "мощи армии КНДР", которая включает также фрагменты записи последнего испытательного пуска ракеты класса земля-воздух.

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