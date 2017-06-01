Около 40 мигрантов погибли в Сахаре от жажды - Красный крест

По предварительной информации, погибшие - жители Ганы и Нигера, которые пытались попасть в Ливию

В Сахаре от жары и жажды погибли 44 человека. Об этом сообщает агенство Би-би-си со ссылкой на представителей Красного креста.

По предварительной информации, погибшие - беженцы из центральноафриканских стран, чей грузовик сломался в пустыне на севере Нигера. Местные СМИ пишут, что погибшие - жители Ганы и Нигера, которые пытались попасть в Ливию.

Только шесть женщин смогли добраться до села. Они сообщили, что среди погибших были и дети. В Красном кресте добавляют, что их представители или спасатели пока не были на месте, где сломался грузовик, чтобы идентифицировать тела.

Маршрут из Нигера в Ливию - главный путь, которым мигранты добираются до Северной Африки, а оттуда - в Европу. Сахара - один из самых опасных отрезков дороги для людей, которые едут в переполненных грузовиках всего лишь с несколькими литрами воды.

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